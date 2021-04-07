07.04.2021
20:54
666

Политика

Сардана Авксентьева: я свободна!

Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева поделилась своими мыслями в соцсетях:

Источник: https://www.instagram.com/p/CNWkfjXMSX5/?igshid=16njrxelhyq7n
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх