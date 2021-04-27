27.04.2021
07:50
472

Общество

Сардана Авксентьева: я счастлива!

Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева поделилась сегодня со своими подписчиками радостью:

Источник: https://www.instagram.com/p/COJUxwxMU0-/?igshid=1ci77o8dzq3jh
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх