Сардана Авксентьева: я революцию не планировала

Шестой десяток жизни начался бурно: сегодня много нового про себя прочитала в интернете🤷‍♀️. Посторонние, незнакомые мне люди, называющие себя политологами, аналитиками и прочими, придумывают мне какие-то далекоидущие планы, на полном серьёзе обсуждают их, порицают или одобряют😄 Снова делают ошибочные выводы о результатах голосования в городе, придумывают "борьбу местных элит”, “раскол среди улусов” и прочую дребедень. А ну-ка, горожане, напишите: участвуете ли вы в борьбе местных элит или расколе улусов?!😂 Ваш ответ я знаю. Ответьте на мой вопрос для других, кто нас с вами читает. В сотый раз повторяю и буду повторять неустанно: Якутск — не оппозиция, Якутск – город самостоятельных, думающих людей, уникальный в своем роде. Совет всем псевдоспециалистам: не надо по любым выборам/голосованиям устраивать политические игрища, не настраивайте людей друг против друга. Людям была дана возможность выразить свое мнение – мы и высказались. За или против – решение каждого горожанина, хватит искать другие смыслы. Не допускайте вновь ошибку переоценивая роль отдельных личностей, серьезно относитесь к мнению людей. Когда речь идет о судьбе страны – нет победителей и проигравших, мы все патриоты своей родины в равной степени. Вы, горожане, знаете, я никогда и никого не призывала голосовать за или против поправок, потому что #всерешаетчеловек, САМ человек. Чем издалека теоретизировать, всех желающих приглашаю к нам, посмотрите в каких условиях мы живем, познакомьтесь с нами и вы увидите, какие якутяне доброжелательные, умные и позитивные люди☀️. А мы, команда города, должны заниматься городским хозяйством, у нас дел невпроворот, поле, как говорится, непаханое. И да, день рождения я встретила в Санкт-Петербурге, в котором такие же белые ночи, как у нас, при этом революцию не планировала😁 Всем хорошего настроения!