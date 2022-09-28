Депутат Авксентьева: Мобилизация или сведение счетов?

Экс-мэр Якутска, депутат Госдумы РФ Сардана Авксентьева высказалась в своем телеграм-канале о мобилизации известного блогера Олеся Петровича:

Живет в якутском городе Нюрба неравнодушный человек.

Зовут его Олесь Петрович Гераймович. Неутомимый и активный, он не давал покоя руководству своего района: то расскажет всей России о некачественном строительстве детского сада, то о развале построенного коровника шумит, то о коррупционных связях местных чиновников. По его заявлению возбуждены уголовные дела.

В общем, неудобный человек для местных властей. Заноза, одним словом. Щука в озере, не позволяющая дремать карасю.

И что Вы думаете? Мобилизован в числе первых.

Мой коллега, депутат Госдумы и известный журналист Евгений Попов как раз рассказывает об ошибках в случае с Олесем Петровичем — ему 42, он рядовой, его сын уже призван и служит на границе с Украиной.

От себя добавлю, что у Олеся грыжа спины, ему нужна операция. Но медкомиссии ни в Якутске, ни в Хабаровске не было.

Очень похоже на сведение счетов председателем призывной комиссии — главой Нюрбинского района Алексеем Иннокентьевым с активным жителем. Рада буду ошибиться. Алексей Михайлович, исправьте свою ошибку.

И таких случаев по стране множество. Мобилизация проходит несправедливо, непропорционально, хаотично.

А кому интересно, посмотрите канал Олеся https://youtube.com/channel/UCE2s-4neFr-vdEwN7YWuRcw