Сардана Авксентьева: Вы – надежда Якутска

Вчера, 4 июля, до торжественного Открытия VII Игр народов Республики Саха (Якутия) в селе Амга Амгинского улуса глава города Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА встретилась со сборной команды столицы республики.

Также, на встрече приняли участие председатель Якутской городской Думы Альберт СЕМЕНОВ, начальник Управления физической культуры и спорта города Якутска Константин БУРЦЕВ.

В своем выступлении глава города Якутска Сардана Авксентьева выразила слова радости и гордости за своих спортсменов.

«Вы – надежда нашего города. Находиться среди вас это живое воодушевление. Моя главная задача на Играх – это поддержка и помощь нашей команде. Поэтому, в любой момент можете обратиться ко мне, положиться и рассчитывать на меня», — подчеркнула Сардана Авксентьева.

​По итогам первого дня, призеров VII Игр народов Якутии поздравил начальник Управления физической культуры и спорта города Якутска Константин Бурцев.

«За 11 лет моей работы в Управлении физической культуры и спорта у сборной команды Якутска на дистанциях 5, 10 километров среди мужчин еще не было призеров. Сегодня хорошим результатом порадовал нас Николай КОПЫРИН, который одержал 3 место», — отметил Константин Бурцев.

Также к словам поздравления и поддержки присоединился председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов, пожелавший спортсменам удачи и побед.

Город Якутск на VII Играх народов республики представляют 217 спортсменов по всем 16 видам спорта. По итогам первого дня соревнования у сборной команды Якутска 5 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медалей по адаптивным видам спорта и легкой атлетике.