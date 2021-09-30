Сардана Авксентьева выдала плюшки для депутатов Госдумы!

Вновь избранным депутатам Госдумы уже пошли плюшки. О них рассказала в соцсети Сардана АВКСЕНТЬЕВА, депутат по партийному федеральному списку партии «Новые люди».

Сардана Владимировна сообщила, что получила удостоверение депутата Госдумы. Так же всем народным избранникам выдают такие телефоны и симки, сообщила новоиспеченный депутат, и разместила фото. Обычно депутаты Госдумы не афишируют свои привилегии.