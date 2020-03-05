Сардана Авксентьева встретилась с зоозащитниками

Власти Якутска продолжают встречи с представителями общественных организаций, обеспокоенных безопасностью жителей столицы и судьбой бродячих животных в городском пункте передержки.

Сегодня, 5 марта, глава городского округа Сардана Авксентьева встретилась с общественным фондом «Якутской городской фонд помощи животным» и обсудила возможность передачи функций по обращению с безнадзорными животными под ведомство некоммерческой организации.

«Вопрос бродячих животных можно решить, главное, с этой проблемой должны работать люди заинтересованные, которые действительно хотят этим заниматься», — отметили представители фонда.

Сардана Владимировна предложила волонтерам объединиться с городскими зоозащитными организациями. «Хотела бы подчеркнуть, что решить эту проблему будет нелегко. В расчеты Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) не заложено строительство приюта в городе Якутске. Не заложены средства на покупку специализированного транспорта, расходы на ГСМ, коммунальные расходы на содержание приюта. Выделены приблизительно суммы на отлов, вакцинацию, содержание животных, но этого крайне недостаточно», — сказала глава.

Требования нового федерального закона «Об ответственном обращении с животными» Сардана Авксентьева считает оправданными, но для их исполнения необходима финансовая поддержка.

«Закон хороший и правильный, безусловно, гуманный подход необходим, но для его исполнения необходима финансовая и организационная поддержка», — отметила Сардана Владимировна.

По результатам совещания глава поручила Департаменту ЖКХ и энергетики Окружной администрации города Якутск подготовить передачу функций по обращению с безнадзорными животными под ведомство некоммерческой организации «Якутской городской фонд помощи животным».