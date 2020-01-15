Сардана Авксентьева возглавила медиарейтинг столичных мэров за 2019 год
Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Дальневосточного федерального округа за 2019 год.
|Место в рейтинге
|Перемещение за год
|Персона
|Столица субъекта
|МедиаИндекс
|1
|0
|АВКСЕНТЬЕВА Сардана Владимировна
глава города
|Якутск
|109 568,1
|2
|new
|ГУМЕНЮК Олег Владимировичглавы города
|Владивосток
|96 691,1
|3
|+1
|КРАВЧУК Сергей Анатольевич
мэр города
|Хабаровск
|41 364,2
|4
|-2
|НАДСАДИН Сергей Александрович
мэр города
|Южно-Сахалинск
|39 399,1
|5
|new
|ШУТЕНКОВ Игорь Юрьевичмэр города
|Улан-Удэ
|32 354,1
|6
|new
|САПОЖНИКОВ Александр Михайлович главы администрации
|Чита
|21 212,3
|7
|-2
|КАЛИТА Валентина Сергеевна
мэр города
|Благовещенск
|20 655,2
|8
|-5
|ГРИШАН Юрий Федоровичглава города
|Магадан
|20 577,0
|9
|new
|ГОЛОВАТЫЙ Александр Сергеевич
мэр города
|Биробиджан
|19 532,0
|10
|-2
|БРИК Андрей Петровичпредседатель городской думы
|Владивосток
|16 109,0
|11
|0
|СЕМЕНОВ Альберт Никандровичпредседатель городской думы
|Якутск
|13 827,0
|12
|+1
|СМИРНОВ Сергей Владимировичпредседатель городской думы
|Магадан
|6 255,5
|13
|new
|НИКОЛАЕВ Леонид Анатольевичглава города
|Анадырь
|3 190,0
|14
|new
|БАЛЬЖИНИМАЕВ Чимит Валерьевичпредседатель совета депутатов
|Улан-Удэ
|2 871,0
|15
|new
|ЯРИЛОВ Евгений Витальевичглава города-председатель городской думы
|Чита
|2 193,0
|16
|+3
|МОНАХОВА Галина Васильевнапредседатель городской думы
|Петропавловск-Камчатский
|1 261,1
|17
|new
|СИДОРОВ Михаил Викторовичпредседатель городской думы
|Хабаровск
|1 179,0
|18
|new
|КУЛИКОВ Артем Александровичпредседатель городской думы
|Биробиджан
|1 044,0
|19
|new
|ЕВГЛЕВСКАЯ Елена Игоревнапредседатель городской думы
|Благовещенск
|841,0
|20
|new
|ДМИТРИЕВ Сергей Вячеславовичпредседатель городской думы
|Южно-Сахалинск
|779,0
|21
|new
|БРЫЗГИН Константин Викторовичи
врио главы города
|Петропавловск-Камчатский
|521,0
|22
|-1
|ТЮХТИЙ Виктор Анатольевичпредседатель совета депутатов
|Анадырь
|255,0
Лидерами медиарейтинга первых лиц столиц субъектов ДФО стали Сардана Авксентьева (Якутск), Олег Гуменюк (Владивосток) и Сергей Кравчук (Хабаровск).
В 2019 году СМИ сообщали о следующих событиях с участием мэра города Якутска: глава города Якутск Сардана Авксентьева сообщила о том, что проект моста через реку Лена, который предполагается построить в нескольких километрах от города, одобрен президентом Владимиром Путиным.
Также СМИ сообщали, что в Якутске после изнасилования местной жительницы приезжим из Киргизии состоялось собрание, на которое пришли тысячи человек, а также глава республики Айсен Николаев и мэр города Сардана Авксентьева.
После митинга мэр Якутска Сардана Авксентьева распорядилась проверить транспортные, торговые компании и точки общепита на предмет соблюдения трудового, налогового и миграционного законодательства.
Помимо этого, Сардана Авксентьева заявила, что трудовой договор с первым замглавы Владимиром Федоровым, образование которого не соответствует занимаемой должности, расторгнут.
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