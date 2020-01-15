15.01.2020
18:00
86

Якутск

Сардана Авксентьева возглавила медиарейтинг столичных мэров за 2019 год

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Дальневосточного федерального округа за 2019 год.

Место в рейтингеПеремещение за годПерсонаСтолица субъектаМедиаИндекс
10АВКСЕНТЬЕВА Сардана Владимировна
глава города		Якутск109 568,1
2newГУМЕНЮК Олег Владимировичглавы городаВладивосток96 691,1
3+1КРАВЧУК Сергей Анатольевич
мэр города		Хабаровск41 364,2
4-2НАДСАДИН Сергей Александрович
мэр города		Южно-Сахалинск39 399,1
5newШУТЕНКОВ Игорь Юрьевичмэр городаУлан-Удэ32 354,1
6newСАПОЖНИКОВ Александр Михайлович главы администрацииЧита21 212,3
7-2КАЛИТА Валентина Сергеевна
мэр города		Благовещенск20 655,2
8-5ГРИШАН Юрий Федоровичглава городаМагадан20 577,0
9newГОЛОВАТЫЙ Александр Сергеевич 
мэр города		Биробиджан19 532,0
10-2БРИК Андрей Петровичпредседатель городской думыВладивосток16 109,0
110СЕМЕНОВ Альберт Никандровичпредседатель городской думыЯкутск13 827,0
12+1СМИРНОВ Сергей Владимировичпредседатель городской думыМагадан6 255,5
13newНИКОЛАЕВ Леонид Анатольевичглава городаАнадырь3 190,0
14newБАЛЬЖИНИМАЕВ Чимит Валерьевичпредседатель совета депутатовУлан-Удэ2 871,0
15newЯРИЛОВ Евгений Витальевичглава города-председатель городской думыЧита2 193,0
16+3МОНАХОВА Галина Васильевнапредседатель городской думыПетропавловск-Камчатский1 261,1
17newСИДОРОВ Михаил Викторовичпредседатель городской думыХабаровск1 179,0
18newКУЛИКОВ Артем Александровичпредседатель городской думыБиробиджан1 044,0
19newЕВГЛЕВСКАЯ Елена Игоревнапредседатель городской думыБлаговещенск841,0
20newДМИТРИЕВ Сергей Вячеславовичпредседатель городской думыЮжно-Сахалинск779,0
21newБРЫЗГИН Константин Викторовичи
врио главы города		Петропавловск-Камчатский521,0
22-1ТЮХТИЙ Виктор Анатольевичпредседатель совета депутатовАнадырь255,0

Лидерами медиарейтинга первых лиц столиц субъектов ДФО стали Сардана Авксентьева (Якутск), Олег Гуменюк (Владивосток) и Сергей Кравчук (Хабаровск).

В 2019 году СМИ сообщали о следующих событиях с участием мэра города Якутска: глава города Якутск Сардана Авксентьева сообщила о том, что проект моста через реку Лена, который предполагается построить в нескольких километрах от города, одобрен президентом Владимиром Путиным.

Также СМИ сообщали, что в Якутске после изнасилования местной жительницы приезжим из Киргизии состоялось собрание, на которое пришли тысячи человек, а также глава республики Айсен Николаев и мэр города Сардана Авксентьева.

После митинга мэр Якутска Сардана Авксентьева распорядилась проверить транспортные, торговые компании и точки общепита на предмет соблюдения трудового, налогового и миграционного законодательства. 

Помимо этого, Сардана Авксентьева заявила, что трудовой договор с первым замглавы Владимиром Федоровым, образование которого не соответствует занимаемой должности, расторгнут.

Источник: "Медиалогия"
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх