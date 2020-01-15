Сардана Авксентьева возглавила медиарейтинг столичных мэров за 2019 год

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Дальневосточного федерального округа за 2019 год.

Место в рейтинге Перемещение за год Персона Столица субъекта МедиаИндекс 1 0 АВКСЕНТЬЕВА Сардана Владимировна

глава города Якутск 109 568,1 2 new ГУМЕНЮК Олег Владимировичглавы города Владивосток 96 691,1 3 +1 КРАВЧУК Сергей Анатольевич

мэр города Хабаровск 41 364,2 4 -2 НАДСАДИН Сергей Александрович

мэр города Южно-Сахалинск 39 399,1 5 new ШУТЕНКОВ Игорь Юрьевичмэр города Улан-Удэ 32 354,1 6 new САПОЖНИКОВ Александр Михайлович главы администрации Чита 21 212,3 7 -2 КАЛИТА Валентина Сергеевна

мэр города Благовещенск 20 655,2 8 -5 ГРИШАН Юрий Федоровичглава города Магадан 20 577,0 9 new ГОЛОВАТЫЙ Александр Сергеевич

мэр города Биробиджан 19 532,0 10 -2 БРИК Андрей Петровичпредседатель городской думы Владивосток 16 109,0 11 0 СЕМЕНОВ Альберт Никандровичпредседатель городской думы Якутск 13 827,0 12 +1 СМИРНОВ Сергей Владимировичпредседатель городской думы Магадан 6 255,5 13 new НИКОЛАЕВ Леонид Анатольевичглава города Анадырь 3 190,0 14 new БАЛЬЖИНИМАЕВ Чимит Валерьевичпредседатель совета депутатов Улан-Удэ 2 871,0 15 new ЯРИЛОВ Евгений Витальевичглава города-председатель городской думы Чита 2 193,0 16 +3 МОНАХОВА Галина Васильевнапредседатель городской думы Петропавловск-Камчатский 1 261,1 17 new СИДОРОВ Михаил Викторовичпредседатель городской думы Хабаровск 1 179,0 18 new КУЛИКОВ Артем Александровичпредседатель городской думы Биробиджан 1 044,0 19 new ЕВГЛЕВСКАЯ Елена Игоревнапредседатель городской думы Благовещенск 841,0 20 new ДМИТРИЕВ Сергей Вячеславовичпредседатель городской думы Южно-Сахалинск 779,0 21 new БРЫЗГИН Константин Викторовичи

врио главы города Петропавловск-Камчатский 521,0 22 -1 ТЮХТИЙ Виктор Анатольевичпредседатель совета депутатов Анадырь 255,0

Лидерами медиарейтинга первых лиц столиц субъектов ДФО стали Сардана Авксентьева (Якутск), Олег Гуменюк (Владивосток) и Сергей Кравчук (Хабаровск).

В 2019 году СМИ сообщали о следующих событиях с участием мэра города Якутска: глава города Якутск Сардана Авксентьева сообщила о том, что проект моста через реку Лена, который предполагается построить в нескольких километрах от города, одобрен президентом Владимиром Путиным.

Также СМИ сообщали, что в Якутске после изнасилования местной жительницы приезжим из Киргизии состоялось собрание, на которое пришли тысячи человек, а также глава республики Айсен Николаев и мэр города Сардана Авксентьева.

После митинга мэр Якутска Сардана Авксентьева распорядилась проверить транспортные, торговые компании и точки общепита на предмет соблюдения трудового, налогового и миграционного законодательства.

Помимо этого, Сардана Авксентьева заявила, что трудовой договор с первым замглавы Владимиром Федоровым, образование которого не соответствует занимаемой должности, расторгнут.