Сардана Авксентьева в шоке от собак-людоедов в Якутске

В последнее время ежегодно в Якутске страдают от укусов собак более тысячи человек, т.е. около трех человек ежедневно обращаются за помощью в травмпункт, проходят затем длительное лечение, психологическую реабилитацию. Нередко жертвами нападений агрессивных животных, особенно в период гона, становятся престарелые люди, женщины, дети или подростки – люди, которые не в состоянии себя защитить в полной мере. Сегодняшний случай с нападением алабая на подростка в пригороде Якутска, едва не закончившийся трагедией – лишнее тому подтверждение. Когда на чашах весов жизнь и здоровье человека или жизнь собаки — выбор очевиден. Как владелица двух собак, я считаю, что каждый хозяин должен нести ответственность за своих питомцев, особенно, если речь идет о крупных породах собак, представляющих опасность для окружающих. Чипирование, строгий учет и контроль. И, разумеется, намордник и поводок на прогулке. Безнадзорные собаки — в корне тоже результат человеческой безответственности. Не представляю, что пришлось перенести мальчику и его родителям. Спасибо добрым людям, которые помогли ему. Мы примем необходимые меры.