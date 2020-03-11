Сардана Авксентьева: Я не знала…

Глава города Якутска Сардана Авксентьева 11 марта встретилась с журналистами и разъяснила ситуацию, сложившуюся в городском Пункте передержки, в связи с выявлением вируса бешенства.

Напомним, 3 марта Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия) распространил информацию о выявлении вируса бешенства на территории Пункта передержки безнадзорных животных г. Якутска. Управлению ветеринарии города Якутска – структурному подразделению Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) предписано объявить карантин в пункте передержки животных. В мероприятиях также значится проведение дезинфекции вольеров, осуществление ежедневного клинического осмотра животных в течение 10 дней, фиксация результатов наблюдения за карантинными животными, в случае подозрения на заражение бешенством, умерщвление животного.

Окружная администрация поставлена в известность представителями Управления ветеринарии о том, что в ППБЖ объявлен карантин и за животными установлен ежедневный клинический осмотр в течение 10 дней на предмет выявления вируса бешенства. Информация о поголовном умерщвлении всех животных в пункте передержки до муниципальных властей не доведена.

«4 и 5 марта представители Управления ветеринарии довели Окружной администрации информацию, что в пункте передержки будет проведен 10-дневный контроль за животными. Ничто не предвещало, что 7 марта будет произведена эвтаназия животных. При этом, согласно актам, эвтаназия началась еще 5 марта и продолжалась до 8 марта», — подчеркнула Сардана Авксентьева.

Как только стало известно о массовой эвтаназии животных, глава города обратилась в столичную полицию и к прокурору города Якутска для проведения полномасштабной проверки.

«У меня нет никакой личной заинтересованности, чтобы скрывать какие-то данные и утаивать информацию. Если были нарушения в действиях работников Пункта передержки и ветеринарных врачей, то по результатам прокурорской проверки их действиям будет дана должная правовая оценка и приняты определенные решения», — сообщила глава.

В заключении глава Якутска акцентировала внимание журналистов на недопустимости провокационных и оскорбительных высказываний в социальных сетях, возбуждения вражды и ненависти к определенной группе лиц, призвала не распространять призывы к каким-либо противоправным действиям.