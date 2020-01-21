Сардана Авксентьева в прямом эфире ответила на вопросы горожан

Глава города Якутска Сардана Авксентьева ответила на вопросы ведущей и горожан в прямом эфире ГТРК «Саха» на телеканале «Россия 24» в понедельник, 20 января.

Отвечая на вопрос ведущей об итогах прошедшего года, Сардана Авксентьева назвала самым важным событием 2019 года вступление Якутска в федеральный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого отремонтировано 25 км столичных дорог. В 2020 году проект продолжится, запланирован ремонт 26 км автомобильных дорог.

Значительным достижением стал ввод в эксплуатацию большого количества образовательных учреждений и социальных объектов по программе государственно-частного партнерства. В начале 2020 года в Якутске открылся детский сад в 203 микрорайоне, в скором времени откроет свои двери Дом культуры имени Ю.А. Гагарина, строится школа в 203 микрорайоне. С 1 января введен бесплатный проезд на общественном транспорте для школьников с 1 по 11 классы из малообеспеченных семей, на сегодняшний день 2 500 детей получили проездные билеты.

Прозвучал вопрос о плановых отключениях электроэнергии в зимнее время.

«В интересах жителей, в первую очередь, частного сектора, Окружная администрация обратилась в городскую прокуратуру для проведения проверки законности таких отключений. Потому что о плановых отключениях жителей должны уведомлять за 10 дней до начала», — прокомментировала глава. Власти города будут защищать интересы жителей и настаивать на том, чтобы ресурсные организации придерживались существующих правил.

Разговор коснулся изменений в работе с безнадзорными животными, в связи со вступлением в силу нового федерального закона № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который действует с 1 января 2020 года. Глава сообщила, что Окружная администрация, начиная с ноября 2018 года, обращалась в Департамент ветеринарии РС (Я) с тем, что необходимо провести подготовительную работу, но на сегодняшний день ситуация такова, что полномочия по работе с безнадзорными животными муниципалитетам не переданы.

«Защищая интересы горожан, мы проводим работу с безнадзорными животными за счет собственных средств, но в данное время эта работа не является полномочиями города Якутска, поэтому финансирование должно производиться из бюджета республики. На сегодняшний день лимиты до нас не доведены, полномочия не переданы, но мы не снимаем с себя ответственности и продолжаем работу», — подчеркнула Сардана Владимировна.

Проект «Народный бюджет», который уже не первый год успешно реализуется в столице, будет продолжен и в 2020 году.

«В связи с 75-летием Великой Победы этот год в Российской Федерации объявлен Годом памяти и славы, в республике — Годом патриотизма, в Якутске – Годом поколений. Таким образом, приоритет будет отдаваться проектам, которые так или иначе связаны с этими темами, а также с дополнительным образованием подрастающего поколения», — отметила Сардана Авксентьева.

Глава города поделилась ближайшими планами. Среди них работа по организации «Парка Победы», идея которого нашла широкий отклик в сердцах горожан. Строительство парка завершится к 100-летию Якутской АССР в 2022 году.

Также у городских властей в текущем году есть планы по расселению 17 квартала.

«Принципиально важно для нас начать работу по сносу 17 квартала, в этом году мы снесем первые 16 домов. Это будет хороший первый шаг для квартала», — сообщила Сардана Авксентьева.

Пристальное внимание в Якутске будет уделено безопасности горожан, ситуации с лжекафе и безнадзорными животными, ремонту школ и детских садов, улучшению работы общественного транспорта и управляющих компаний города.