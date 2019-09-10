Сардана Авксентьева в прямом эфире ответила на важные вопросы

9 сентября Сардана Авксентьева в прямом эфире youtube-канала «Якутск ТВ» выступила с отчетом о проделанной за год работе и ответила на вопросы горожан — своих работодателей. Прямой разговор с жителями города впервые прошел на платформе популярного видеохостинга, свои вопросы в лайф-чате задали сотни жителей города.

Во вступительном слове Сардана Владимировна затронула основные проблемы, которые беспокоят всех горожан.

17 квартал

Во-первых, вопрос о ветхом и аварийном жилье, в частности, застройка 17 квартала. Как сказала мэр, по 17 кварталу разработана дорожная карта и уже в следующем году начнется строительство двух многоквартирных домов. Постепенно 17 квартал, в том виде, в котором он существует сейчас, исчезнет с лица города и вместо него появится новое комфортное жилье.

Школы и детсады

Во-вторых, несмотря на то, что в городе успешно реализована программа государственно-частного партнерства и появились новые образовательные объекты, продолжает остро стоять вопрос нехватки школ и детских садов. Из инвестиционного бюджета республики выделены средства на расширение школы №31, решается вопрос о строительстве пристроя к школе №17. В ближайшее время в 203 микрорайоне должна появиться новая школа и принять учеников уже 1 сентября 2020 года.

Земля многодетным

Горожан волнует также земельный вопрос, очередь из многодетных семей на получение участков составляет 6 000 семей. И впервые есть серьезные подвижки в решении этого вопроса, отметила Авксентьева. Получено одобрение Рослесхоза РФ на перевод земель лесного фонда в муниципальный бюджет. В случае положительного решения Министерства экологии РФ, около 1 000 участков будут предоставлены многодетным семьям.

Проезд в автобусах

В прошлом году удалось снизить стоимость проезда в общественном транспорте для всех категорий граждан, с 30 до 28 рублей. С 1 января 2020 года дети из малообеспеченных семей с 1 по 11 класс будут ездить в автобусах абсолютно бесплатно.

Кроме того, напомним, что по поручению мэра Якутска, с апреля этого года действует единый пригородный тариф, 51 руб. за безналичный расчет, 60 руб. – за наличный. Снижение по отдельным направлениям, например, Кангалассы, составляет 45 рублей.

Новые дороги: сроки и качество

Строительство новых дорог в городе Якутске вызвало множество вопросов во время прямого эфира. В частности, на вопрос о водоотведении Сардана Авксентьева ответила: «Система водоотведения предусмотрена на всех участках строящихся дорог. Кроме улицы Красильникова, по которой водоотведение по плану будет сделано в следующем году. По остальным дорогам — в этом году».

Глава города обратила внимание горожан на то, что установка элементов благоустройства, согласно контрактам, запланирована на следующий год, в этом году по улицам будет проложено дорожное полотно. По качеству асфальтового покрытия, Сардана Владимировна отметила, что впервые при строительстве применяется лабораторное исследование состава асфальта на соответствие нормативам, также приобретен специальный прибор для замера толщины покрытия. Таким образом, качество новых дорог держится под постоянным контролем. Часто звучат замечания горожан о том, что новый асфальт вскрывается ресурсоснабжающими организациями для прокладки сетей. Следует подчеркнуть, что в этом году проходит беспрецедентный вынос сетей, ведется работа со всеми ресурсными организациями, что и влияет на сроки перекрытия городских дорог.

Мусорная проблема

Много вопросов поступило по работе регионального мусорного оператора «Якутскэкосети». Сардана Авксентьева напомнила горожанам, что в обязанности муниципалитета, согласно новому законодательству, не входит вывоз мусора, это полномочия республики. Деятельность регионального оператора с 1 января 2019 года должна контролироваться и организовываться Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я).

Горожане должны понимать, что окружная администрация, заботясь о санитарном состоянии города, силами МУП «Жилкомсервис» вывозит мусор, выполняя по сути обязанности регионального оператора «Якутскэкосети».

Общественный транспорт — под народный контроль

Горожане интересовались также работой общественного транспорта. Глава города прокомментировала: «Между водителем и пассажиром существует слишком много посредников. В частности, диспетчеризация проводится другой организацией, поэтому корректность их отчетов о соблюдении графика движения автобусов стоит под вопросом. Мы хотим количество таких организаций минимизировать. Я предлагаю горожанам направлять нам ваши жалобы с фиксацией маршрута, номера и времени. В последнее время, бригадиры маршрутов оперативнее реагируют на наши замечания. Если и дальше такая тенденция сохранится, то мы все будем довольны работой нашего общественного транспорта».

Как признать дом аварийным

Во время прямого эфира Сардана Авксентьева обратилась ко всем собственникам квартир, которые проживают в ветхих домах: «Как можно скорее признавайте ваши дома аварийными. Согласно действующему законодательству, техническим обследованием и экспертизой домов должны заниматься сами собственники. В данное время проходит второй этап федеральной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Если бы большое количество домов в городе Якутске было признано аварийными до 1 января 2017 года, то уже в ближайшее время произошло бы переселение за счет федеральных средств. Нам необходимо как можно быстрее войти в следующий этап данной федеральной программы».

Полностью запись прямого эфира с Сарданой Авксентьевой можно посмотреть на youtube-канале «Якутск ТВ» по ссылке: