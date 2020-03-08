Сардана Авксентьева: В этот день мы чувствуем себя в центре внимания

Поздравление главы города Якутска Сарданы Авксентьевой с Международным женским днем

Уважаемые женщины!

От всей души поздравляю вас с нашим любимым, давно ставшим народным праздником, знаменующим собой наступление весны, Международным женским днем 8 марта!

В этот день мы, женщины, чувствуем себя в центре внимания, окруженные мужской заботой и теплотой. Наши коллеги и друзья, родные, мужья и дети дарят нам слова любви и признания, первые весенние цветы и милые сердцу подарки.

Роль женщины в современном обществе, как никогда велика. Сегодня на первый план общественного и экономического развития выходят вопросы демографии, семейной политики, охраны материнства и детства, развития человеческого капитала, гражданской активности. Во всех этих сферах женщины задают тон и успешно реализуют государственные задачи.

Представительницы прекрасной половины человечества трудятся во всех отраслях экономики, формируют собой элиту современной медицины и образования, продвигают передовые технологии и совершают научные открытия, отстаивают честь Родины на спортивных соревнованиях, развивают уникальную культуру нашей многонациональной страны.

Где бы ни трудилась женщина, ее основное предназначение – быть матерью, хранительницей очага. Но современные якутянки успешно совмещают эффективную профессиональную деятельность, карьеру и материнство, домашние хлопоты. С каждым годом ширится представительство женщин в бизнесе, государственном и муниципальном управлении.

В Год поколений, объявленный в городе Якутске – мои особые слова благодарности нашим женщинам-ветеранам, вдовам участников Великой Отечественной войны, детям войны. Низкий вам поклон! Отдельно обращаюсь к многодетным мамам, чье материнское счастье и бесценный вклад в будущее своей страны и республики не измерить никакими пособиями и льготами. Руководство города продолжит делать все возможное для поддержки многодетных семей.

Желаю вам, уважаемые женщины, любви, счастья, доброты, семейного благополучия и достатка! Здоровья и мира вам!