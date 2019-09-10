Сардана Авксентьева ушла

Мэр Якутска ушла в отпуск. Врио главы назначен Максим Трофимов Глава Якутска Сардана Авксентьева ушла в краткосрочный отпуск, временно исполняющим обязанности главы города назначен первый заместитель главы по экономике и финансам Максим Трофимов. Соответствующее распоряжение мэр Якутска подписала в понедельник, 9 сентября. Как ожидается, отпуск Сарданы Авксентьевой продлится 3-4 недели. Накануне во время прямого эфира на канале YouTube глава сообщила, что сможет вернуться раньше в случае необходимости.

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