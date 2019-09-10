10.09.2019
22:03
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Политика
Сардана Авксентьева ушла
Мэр Якутска ушла в отпуск. Врио главы назначен Максим Трофимов
Глава Якутска Сардана Авксентьева ушла в краткосрочный отпуск, временно исполняющим обязанности главы города назначен первый заместитель главы по экономике и финансам Максим Трофимов.
Соответствующее распоряжение мэр Якутска подписала в понедельник, 9 сентября.
Как ожидается, отпуск Сарданы Авксентьевой продлится 3-4 недели. Накануне во время прямого эфира на канале YouTube глава сообщила, что сможет вернуться раньше в случае необходимости.
Фото: https://news.ykt.ru/article/91249
Источник: https://news.ykt.ru/article/91249
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