Сардана Авксентьева удивлена: оказывается, есть проблемы…

Нынешнее лето — рекордсмен по количеству ремонтируемых дорог в Якутске. На эти цели в этом году была выделена рекордная сумма. Контролем ремонта занимаются все и мэрия Якутска и общественники. Но оказалось, как в поговорке: «У семи нянек дитя без глазу». Некоторые районы города в ходе ремонта оказались в изоляции https://www.instagram.com/p/B0-_xy1F_r1/ . Там же, где ремонт идет, новая дорога стала еще и хуже предыдущей. https://sakhalife.ru/zhiteli-yakutska-vozmushheny-sostoyaniem-dorog/ Узнав об этом, мэр Якутска Сардана Авксентьева с утра, в воскресенье выехала на проверку ремонта дорог. Оказалось не зря…

Ремонт дорог поселок Газовиков

Источник @sardanaavksentieva С утра проверила Старую и Новую Табагу, Владимировку. Дала поручение на общественные санитарные точки начать устанавливать более эффективные большие накопители мусора – бункеры.

Река сильно обмелела и хотя гидрологи говорят о постепенном росте уровня воды, меня беспокоит водозабор для нужд города, особенно зимой. Договорилась с руководством «Водоканала» завтра на месте обсудить возможные варианты развития событий.

Затем посмотрела некоторые ремонтируемые дороги. Красильникова в графике. Предстоит еще 4 врезки к газу, а также идет устранение пучинообразования. Улицу откроют в середине сентября.

До 30 августа будет вестись работа по выносу газа высокого давления на пересечении ул. Чайковского — Каландришвили — Винокурова. Потом начнутся работы по асфальтированию и дорога откроется.

На Петра Алексеева с утра укладывают асфальт на участке до Рыдзинского, на следующей неделе обещают открыть улицу для движения машин. Встретила женщин-дорожных рабочих «Дорисса», поблагодарила их за труд. А на укладке дорожной сетки работают ребята – студенты 4 курса автодорожного факультета нашего университета. Через пару лет у нас будут свои новые инженеры)))

На Жорницкого на следующей неделе на три дня перекроют дорогу, сегодня срезают верхний слой, затем отсыпка и выйдут на финишную прямую – асфальтирование.

Проверила Марху: ул. Школьная, Якова Петерса в графике. На Экспериментальной первый слой асфальта уложен на всем протяжении.

Улица Газовиков вызывает наибольшие нарекания. Есть отставание. Сейчас подрядчик устраняет замечания по бордюрному камню. Завтра вызвала ООО «Монтажсервис» на утреннюю планерку, потребуем отчет почему нарушается муниципальный контракт. Кстати, в у меня профиле есть ютуб-ссылка на прямую трансляцию еженедельных планерок…

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Неделя обещает быть солнечной, нам надо много успеть. Удачного всем завершения августа!