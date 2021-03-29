Сардана Авксентьева теряет популярность

Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева в марте 2021 года столкнулась с массовой отпиской подписчиков в своем интаграм-аккаунте.

Это был медленный процесс, который резко ускорился на прошлой неделе. Многие якутяне с удивлением наблюдали за тем, как цифры подписчиков у Сарданы Владимировны уменьшаются вниз: с 215 тысяч до 209 тысяч.

Количество подписчиков у Сарданы Авксентьевой неуклонно росло вплоть до ее отставки в январе 2021 года. После этого цифры покатились вниз.

Вот как выглядит уменьшение количества подписчиков у экс-мэра Якутска:

Для сравнения: у главы Якутии количество подписчиков на прошлой неделе увеличилось на 82, а у Сарданы Авксентьевой количество подписчиков за это время сократилось на 1 169.

Интересно, что количество подписчиков из Якутска у экс-мэра составляет только 1/3 ее инстаграм-аудитории. Остальные подписчики у Сарданы Авксентьевой из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Сочи.

Каким будет количество подписчиков у Сарданы Авксентьевой через неделю? Время покажет.