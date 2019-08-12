Сардана Авксентьева: Страху не нагоняйте!

Прокуратура Республики Саха (Якутия) поддержала позицию Окружной администрации города Якутска по спорному вопросу софинансирования капремонта – в части отсутствия обязательств со стороны бюджетов муниципальных образований. Об этом было объявлено на еженедельном планерном совещании в мэрии столицы 12 августа.

«Республиканская прокуратура поддержала позицию города. И мнение, звучащее от некоторых о том, что программа капремонта двигается не очень хорошо якобы из-за отсутствия софинансирования из местных бюджетов – это неправда», — прокомментировала глава города Сардана Авксентьева.

Напомним, на прошлой неделе в Окружную администрацию поступил ответ из прокуратуры республики за подписью начальника отдела по надзору за исполнением в социальной сфере В.Н. Никифорова на направленный ранее Правовым департаментом ОА запрос.

Постановление правительства республики от 22.06.2013 № 218, устанавливающее в числе прочего минимальный уровень софинансирования капитального ремонта со стороны муниципального бюджета, признано незаконным и подлежащим приведению в соответствие с действующим федеральным законодательством. Прокуратурой внесен соответствующий протест, который находится на рассмотрении в правительстве республики. Указанное постановление правительства Якутии о софинансировании капитального ремонта касается всех муниципальных образований, в которых осуществляет свою деятельность «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)».

Тем временем, согласно плана «Фонда капремонта МКД РС (Я)», на территории городского округа планируется капитальный ремонт в 45 многоквартирных домах. Еще в 9 домах сроки ремонта будут сдвинуты из-за расторжения договоров с подрядными организациями, об этом на планерке доложил руководитель Департамента ЖКХ и энергетики города Артур Аргунов.

Заслушав информацию ДЖКХиЭ, а также отчеты руководителей управлений округов и пригородов, Сардана Авксентьева поручила ускорить получение актов и паспортов готовности объектов жилого фонда к отопительному сезону. «Страху не нагоняйте – ситуация не отличается, в корне, от предыдущих лет. Активизируйте работу с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями по получению актов готовности МКД по завершении необходимых регламентных и ремонтных работ», — резюмировала глава города.