28.09.2022
16:25
876

Общество

Сардана Авксентьева созвонилась с мобилизованным Олесем Петровичем…

Экс-мэр Якутска, депутат Госдумы РФ Сардана Авксентьева сообщила подписчикам в своем телеграм-канале о разговоре с известным якутским блогером Олесем Петровичем:

Созвонились с Олесем Петровичем, буквально только что прошёл медкомиссию. Не годен по состоянию здоровья на полгода.

Хорошо. Быстро среагировали.

Депутат Авксентьева: Мобилизация или сведение счетов?
Фото: https://t.me/RealSardana
Источник: https://t.me/RealSardana

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх