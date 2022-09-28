28.09.2022
16:25
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Общество
Сардана Авксентьева созвонилась с мобилизованным Олесем Петровичем…
Экс-мэр Якутска, депутат Госдумы РФ Сардана Авксентьева сообщила подписчикам в своем телеграм-канале о разговоре с известным якутским блогером Олесем Петровичем:
Созвонились с Олесем Петровичем, буквально только что прошёл медкомиссию. Не годен по состоянию здоровья на полгода.
Хорошо. Быстро среагировали.
Фото: https://t.me/RealSardana
Источник: https://t.me/RealSardana
#мобилизация#Олесь Петрович#Сардана Авксентьева#Сардана Авксентьева: Созвонились с Олесем Петровичем...#частичная мобилизация
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