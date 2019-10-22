Сардана Авксентьева соболезнует

Руководство Окружной администрации выражает соболезнование советнику главы Веронике Высоких От имени руководства окружной администрации города Якутска выражаю искренние соболезнования советнику главы по туризму Веронике Высоких, ее семье, родным и близким по поводу кончины горячо любимого отца Высоких Юрия Алексеевича. Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами. Глава городского округа «город Якутск» Сардана Авксентьева

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