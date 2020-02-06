06.02.2020
19:07
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Якутск

Сардана Авксентьева: штрафовать нерадивых

В Якутске будет создана штрафстоянка для собак

Сардана Авксентьева предлагает штрафовать нерадивых граждан владельцев собак. Особенно из частного сектора ☝️

Смотрим видео

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5msj8BbzCZ4
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