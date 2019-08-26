Сардана Авксентьева сделала это впервые

Мэр Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА впервые за время своей работы в качестве главы столицы республики посетила АО «Водоканал» и его производственные объекты. Знакомство с предприятием началось со встречи с руководством компании, в ходе которой генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий КЫРДЖАГАСОВ ознакомил мэра с текущей работой и озвучил ряд вопросов по взаимодействию с городскими властями.

Анатолий Кырджагасов отметил, что при помощи правительства Республики Саха (Якутия) решается вопрос о выделении 47 млн. рублей, необходимых для проведения дноуглубительцых работ и сохранения поступления к водозабору требуемых для бесперебойного водоснабжения города объемов воды. Еще 27 млн. рублей власти республики намерены выделить для ремонта канализационного коллектора №2. Кроме того, генеральный директор АО «Водоканал» обратил внимание главы города на необходимость более тесного сотрудничества по работе с дебиторской задолженностью населения и управляющих компаний. Также, по мнению Анатолия Кырджагасова, более оперативного взаимодействия требует решение вопросов, связанных с реализацией инфраструктурных проектов.

Сардана Авксентьева выразила готовность более тесно сотрудничать с одним из крупнейших ресурсоснабжающих предприятий Якутска, а также содействовать реализации проектов «Водоканала», направленных на развитие города. Прежде всего, речь идет о строительстве канализационного коллектора №3 и водоузла №5, которые призваны обеспечить централизованное водоснабжение и водоотведение в активно застраивающейся южной части города. Глава города с пониманием отнеслась к предложению «Водоканала» о возвращении к практике совместной работы по взысканию дебиторской задолженности, а также о передаче под управление предприятия бесхозяйных сетей и сооружений водохозяйственного комплекса по мере его инвентаризации и постановки на баланс города.

Не менее актуальны оказались и предложения «Водоканала» о строительстве канализационных очистных сооружений в районе с. Табага и создании на территории городского округа нескольких небольших сливных станций. Последние смогли бы улучшить логистику для предпринимателей, занятых вывозом жидких отходов, и сыграть свою роль в предотвращении несанкционированных сливов жидких отходов и улучшении экологической ситуации в городе.

В завершение разговора Сардана Авксентьева поблагодарила коллектив АО «Водоканал» и его руководителя Анатолия Кырджагасова за профессиональную работу на благо города и его жителей, а также отметила активную жизненную позицию водоканальцев, принимающих активное участие в общественной жизни Якутска.

Закончив краткое рабочее совещание в административном здании «Водоканала», мэр города в сопровождении руководителей предприятия посетила его объекты – современный комплекс водозаборных и водоочистных сооружений, ремонтно-производственную базу, а также ознакомилась с ходом ремонтных работ на канализационном коллекторе №2.