Сардана Авксентьева: Самый страшный штраф за нарушение самоизодяции – это…

Мэр призвала жителей Якутска соблюдать режим самоизоляции в нерабочие дни

27 марта глава города Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА в своем аккаунте в Инстаграм провела прямой эфир, посвященный ситуации с коронавирусом. Глава разъяснила горожанам и подписчикам цель принятых в Якутске профилактических ограничительных мер.

Указом президента Владимира ПУТИНА предстоящая неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей. Последовавшим указом главы республики Айсена НИКОЛАЕВА в регионе приняты дополнительные меры к режиму повышенной готовности для недопущения распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим, глава Якутска подписала распоряжение о введении дополнительных ограничительных мер на территории городского округа.

«Как было объявлено, с 28 марта по 5 апреля в городе будут работать только продовольственные магазины, специализированные хозяйственные магазины и аптеки. Остальные объекты торговли приостанавливают свою работу. Не работают все организации, предприятия, кроме медицинских учреждений, оперативных служб, предприятий жизнеобеспечения и городских коммунальных служб», — подчеркнула Сардана Авксентьева.

По поводу увеличения интервала движения городского общественного транспорта, Авксентьева попросила обратить внимание, что интервал в один час установлен с 9 до 17 часов и вечером после 19 часов – поскольку большинство организаций и предприятий в городе не работают, в том числе торговля непродовольственными товарами, сфера бытовых услуг и развлекательные учреждения. «В часы пик для работающих граждан автобусы будут ездить с интервалом 10 минут с 6 часов 30 минут до 9 часов утром и 15 минут с 17 часов до 19 часов вечером», — отметила глава.

Сардана Владимировна напомнила, что нерабочие дни установлены, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию. «Наша с вами задача – не допустить дальнейшего распространения коронавируса в Якутске. Поэтому прошу в эти дни не покидать свои квартиры без лишней необходимости, максимально ограничить любое посещение людных мест, соблюдать меры предосторожности. Оставайтесь дома, берегите свое здоровье и своих близких. В первую очередь, речь о пожилых людях старше 65 лет – им рекомендован режим самоизоляции, близким необходимо проследить, чтобы пожилые оставались дома», — сказала глава города.

На вопрос о штрафах за нарушение самоизоляции, Сардана Авксентьева пояснила, что пожилым людям за несоблюдение установленного в республике режима самоизоляции не будет выплачена вторая часть единовременной материальной помощи по завершении карантина. Гражданам, прибывшим из-за границы, следует сообщить об этом по «горячей линии» Минздрава и самоизолироваться. К нарушителям карантина будут применяться серьезные меры, вплоть до уголовной ответственности.

«Самый страшный штраф за ваш выход из дома – то, что вы можете подхватить коронавирус и заболеть. Нерабочие дни нам предоставлены, чтобы мы дистанцировались, придерживались самоизоляции, сократили количество социальных контактов, тем самым не дали распространиться коронавирусу в нашем городе. Используйте это время, чтобы побыть дома с близкими», — резюмировала Сардана Авксентьева.