Сардана Авксентьева: С днем рождения, Россия!

Уважаемые друзья, сограждане!

Сегодня мы все отмечаем День рождения России. Наша страна со славной и трагической тысячелетней историей обрела свою новую государственность 12 июня 1990 года, в этот день была принята Декларация о государственном суверенитете.

В этот день мы чествуем нашу страну, ее героическое прошлое, ее уникальное настоящее, мы с надеждой и верой устремляем свои взоры в будущее, в котором жить, работать и созидать нашим детям.

Россия объединила на своей огромной территории сотни самобытных народов, неповторимых культур, десятки миллионов талантливых, умных и работящих людей. И где бы ни была наша малая Родина – Якутия, Сибирь, Дальний Восток, Кавказ, Урал, Питер, Москва, мы все – россияне. Благодаря этому мы крепки чувством локтя, взаимовыручкой, товариществом, соработничеством. Мы черпаем силы в бесчисленных примерах героизма наших отцов и дедов, нас вдохновляют образцы преданности порученному делу ветеранов труда, нас окрыляют яркие научные открытия и гениальные творения деятелей искусства. Каждый из нас на своем месте в меру сил и способностей служит своему Отечеству, нашей России.

Так было, так есть, и так будет всегда!

Вместе мы строим и развиваем наш общий дом, Россию, укрепляем ее могущество, заботимся о благополучии и безопасности наших близких. Желаю всем жителям Якутска, нашей любимой Якутии, нашей Великой России – мира, добра и процветания!

С праздником, друзья! С днем рождения, Россия!

Глава города Якутска

Сардана Авксентьева