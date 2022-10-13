13.10.2022
16:01
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Общество

Сардана Авксентьева: С большим удивлением узнала, что я объявлена в розыск

Об этом сообщила в своем телеграм-канале депутат госдумы Сардана Авксентьева:

С большим удивлением узнала от коллег, что я объявлена в розыск.

Кем? Службой безопасности Украины по Ивано-Франковской области. В карточке розыска значится, что я исчезла аж 16 апреля этого года😁

Почему уже полгода ищут, понятно: фото взяли старое. Найти по нему меня — та еще задача!

Так вот, неутомимые и деятельные ивано-франковские СБУшники, безуспешно разыскивающие меня с весны этого года! Хочу облегчить вам ваш многомесячный труд по розыску меня.

Найти меня несложно, пишите адрес: Охотный Ряд, дом 1, напротив Кремля.
Заодно обнаружите и остальных разыскиваемых думцев, мы, собственно, все там работаем.

Не ваша Сардана Авксентьева

Фото: Соцсети
Источник: тгк Сардана Авксентьева

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