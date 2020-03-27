Сардана Авксентьева – «ревизорро»

26 марта на заседании городского штаба штаба по противодействию распространению коронавируса заслушали информацию по санобработке и дезинфекции многоквартирных жилых домов. В отчетах, на бумаге не все так плохо: большинство крупных УК стараются соблюдать графики и технологию санобработки, дезинфекции, рекомендованные Роспотребнадзором. По данным МКУ «СЭГХ», обработано порядка 80% из 2,5 тысяч многоквартирных домов. Тем не менее, в ЕДДС жалобы на отсутствие санобработки и дезинфекции поступают десятками.

Сразу по завершении видеоконференцсвязи Сардана АВКСЕНТЬЕВА проехала по некоторым городским микрорайонам, оценила ход работ по санобработке и дезинфекции, пообщалась с представителями управляющих компаний и ТСЖ, послушала мнение жильцов.

В 17 квартале осмотрели дом по адресу Пионерская, 20. Здесь работы по дезинфекции ведет УК «Юнион». Дезсредства есть, защитные маски, перчатки в наличии, технология обработки контактных поверхностей в целом соблюдается. Около 60% жилых домов из общего фонда в 689 домов пройдено, в Строительном округе необработанными осталось 13 домов. Однако людей не хватает, работает в том числе сам руководитель УК. Сложность создают и минусовая температура в некоторых подъездах, где отсутствует отопление, и влажные работы невозможны.

Но общая беда заставляет горожан мобилизоваться, около 20 старост из деревянных домов в этом районе изъявили желание самим подключиться к дезинфекции.

«Нужно поддержать людей всем необходимым – выделить необходимые дезсредства, ветошь, защитные маски, перчатки. И четко проинструктировать всех жильцов, кто хочет и может помочь», — поручила Сардана Авксентьева главе Строительного округа и управляющей компании.

Далее осмотрели дом в новом 203 квартале. Здесь, как и ожидалось, все нормально. Обработка проводится по графику, который размещен на информационном стенде. Сардана Владимировна посоветовала жильцам сделать чек-лист плановой санобработки, для облегчения контроля.

«Предстоящие выходные, всю следующую неделю прошу вас максимально находиться дома. Деятельность всех сфер, за исключением торговли продуктами будет приостановлена. Нужно исключить любые контакты, из дома выходить только по крайней необходимости. Только так мы сможем сократить рост новых инфицированных», — обратилась Сардана Владимировна к жильцам, с которыми она пообщалась в подъезде.

В доме ТСЖ «Студгородок» по ул. Ойунского также соблюдают графики и технологию санобработки. Руководитель товарищества – медик по профессии, поэтому ко всем мероприятиям по санобработке и дезинфекции подходят основательно. Ведется протирка дезрастворами ручек дверей, лифтов, кнопок домофона, поручней каждые два часа. Кроме того, молодые люди, живущие в этом доме, предприниматели, в свободное от работы время проводят санобработку подъезда дезинфицирующим паром при помощи генератора. И делают это не только в своем подъезде. За неделю смогли обработать 20 подъездов – и все это бесплатно.