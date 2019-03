Сардана Авксентьева недовольна

View this post on Instagram

Ровно через неделю закончится мой краткосрочный отпуск. В понедельник, 11 марта, сразу после утренней планерки договорилась о встрече с прокурором города Владиславом Денисюком, чтобы выработать совместную позицию по ряду вопросов, которые нам предстоит решить в ближайшее время. Во-первых, нам необходимо проанализировать начало реализации мусорной реформы. Очевидно, что на данном этапе региональный оператор испытывает серьезные сложности. Январь и февраль мы прошли, благодаря усилиям блока ЖКХ мэрии, без форс-мажоров, но уже в последние недели выявился ряд системных проблем. Попросила и наш региональный ОНФ передать мне данные по рейдам, которые у них есть. Я лично убеждена, что региональный оператор нашему городу был не обязателен, по крайней мере, реализацию закона можно было отсрочить, как это произошло в некоторых других городах и субъектах России. Слишком много в Якутске инфраструктурных и климатических особенностей, которые новый закон не предусмотрел. Другая тема, которую намерена обсудить с прокурором – правоприменение нового закона об ответственном обращении с животными. Региональные подзаконные акты, которые позволят муниципальным образованиями эффективно исполнять полномочия по обращению с безнадзорными животными, к сожалению, пока не приняты. Стоит отметить, что отдельные положения закона об отлове и содержании бесхозяйных животных вступают в силу только с 1 января 2020 года. Это необходимые «детали», без которых закон эффективно работать не может. Ну, и еще один вопрос — совместная позиция по имеющимся судебным делам по земле и самовольному строительству. Наш город должен стать городом равных прав и равной ответственности.