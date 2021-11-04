04.11.2021
20:51
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Светская хроника
Сардана Авксентьева рассказала о своем вероисповедании
Якутянка, депутат Госдумы, новая политическая звезда России Сардана Авксентьева сообщила в соцсетях о завершении своей рабочей поездки в Бурятию. Экс-мэр Якутска упомянула, что она православная, но ей интересно поговорить с людьми другой веры.
Фото: https://www.instagram.com/p/CV2HGYGMNCi/
Источник: https://www.instagram.com/p/CV2HGYGMNCi/
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