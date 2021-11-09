09.11.2021
20:16
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Желток

Сардана Авксентьева раскрыла тайну буфета Госдумы

Новоиспеченному депутату Сардане Авксентьевой в здании Госдумы все очень интересно. Каждый ее подписчик теперь имеет возможность пройти за закрытые двери, заглянуть в жизнь народных избранников России. Сегодня экс-мэр Якутска показала, что подают в одном из буфетов Госдумы.

Фото: скриншот: https://www.instagram.com/p/CWDKIlXsE8u/
Источник: https://www.instagram.com/p/CWDKIlXsE8u/
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