09.11.2021
20:16
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Желток
Сардана Авксентьева раскрыла тайну буфета Госдумы
Новоиспеченному депутату Сардане Авксентьевой в здании Госдумы все очень интересно. Каждый ее подписчик теперь имеет возможность пройти за закрытые двери, заглянуть в жизнь народных избранников России. Сегодня экс-мэр Якутска показала, что подают в одном из буфетов Госдумы.
Фото: скриншот: https://www.instagram.com/p/CWDKIlXsE8u/
Источник: https://www.instagram.com/p/CWDKIlXsE8u/
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