Сардана Авксентьева раскрыла тайну буфета Госдумы

Новоиспеченному депутату Сардане Авксентьевой в здании Госдумы все очень интересно. Каждый ее подписчик теперь имеет возможность пройти за закрытые двери, заглянуть в жизнь народных избранников России. Сегодня экс-мэр Якутска показала, что подают в одном из буфетов Госдумы. View this post on Instagram A post shared by Сардана Авксентьева (@sardanaavksentieva)

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