Сардана Авксентьева рада замечательному подарку

Сегодня, 26 декабря, в Автодорожном округе города Якутска состоялось торжественное открытие дополнительных групп детского сада №18 «Прометейчик» на 119 мест. Новый ясли-сад находится в многоквартирном доме, его общая площадь 1184 кв. метров.

Ясли-сад отвечает всем современным требованиям: универсальный зал, медицинский блок, кабинет раннего развития Монтессори, сенсорная комната. Отметим, что объект выкуплен у застройщика по нацпроекту «Демография», на выкуп яслей-сада затрачено 186 384 тыс. рублей, из них 158 687 тыс. рублей — средства федерального, 1 602 тыс. рублей — республиканского, 26 093 тыс. рублей — городского бюджетов.

Со значимым событием коллектив яслей-сада поздравили глава республики Айсен Николаев и глава города Сардана Авксентьева.

Айсен Николаев выразил благодарность президенту и правительству страны. «В это крайне непростое время, связанное с принятыми мерами на фоне эпидемиологической ситуации, социальное развитие республики не остановилось, намеченные планы реализуются. Уверен, что в следующем году достижений будет еще больше», — отметил Айсен Николаев и добавил, что, конечно, самые лучшие инвестиции – это вклад в развитие детей.

Сардана Авксентьева подчеркнула, что в канун нового года при поддержке федерального правительства Якутск получил подарок – ясли-сад, которого столице особенно не хватает.

Она поблагодарила генерального директора строительной компании ООО «Прометей» Григория Сальву, частного застройщика, который ответственно относится к комплексной застройке жилых кварталов.

«Надеюсь на то, что другие застройщики, следуя замечательному опыту ООО «Прометей» будут радовать наших горожан. С главой республики Айсеном Николаевым мы едины во мнении, что все территории города должны развиваться равномерно, чтобы не было скученности в центре и в любом уголке Якутска были комфортные условия для проживания», — сказала Сардана Владимировна.

В завершении торжественного мероприятия генеральный директор строительной компании ООО «Прометей» Григорий Сальва вручил символический ключ заведующей детским садом Марии Прокопьевой.

Строительство новых объектов для детских садов продолжается в рамках указа президента РФ №599 от 7 мая 2012 г. «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» и плана по ликвидации очередности в дошкольные учреждения городского округа «город Якутск».