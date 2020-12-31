Сардана Авксентьева: Пусть 2021-ый войдет в Ваши дома с миром и благополучием!

Дорогие друзья! Уважаемые жители города Якутска!

Поздравляю вас с наступающим Новым 2021 годом!

Уходящий 2020 год поставил перед нами немало сложных вопросов и новых задач, с которыми никто до нас с Вами не сталкивался. Но все вместе, объединившись, мы смогли их решить и достигнуть тех целей, которые поставили перед собой в начале года.

Я хотела бы отдельно поблагодарить медиков, которые боролись за жизни наших горожан. Хотела бы поблагодарить учителей и воспитателей детских садов, которые, несмотря на всю сложность ситуации, все свое время, все свое старание отдавали нашим детям.

Конечно, я бы хотела поблагодарить наших строителей и дорожников за то, что, несмотря ни на что, все планы этого года были выполнены. И мы с Вами все вместе, вопреки обстоятельствам, продолжали строить дома и новые дороги, новые школы и детские сады. Мы благоустраивали наши дворы, провели несколько километров уличного освещения. И все это мы делали, чтобы наш любимый город становился краше, благоустроеннее и комфортнее для жизни в нем наших детей. Огромное Вам всем спасибо!

В наступающем 2021 году я хочу пожелать Вам всего самого светлого, доброго. Пусть он войдет в Ваши дома с миром и благополучием. Я желаю, чтобы все Ваши мечты исполнились, чтобы все Ваши планы реализовались. Чтобы Вы достигли тех высот, которых Вы желаете для себя и своих близких.

Пусть Новый год станет годом достижений и новых успехов, временем созидания и развития. Счастья, благополучия всем Вам!

С наступающим Новым годом!