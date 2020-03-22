Сардана Авксентьева провела заседание по коронавирусу

В субботу, 21 марта, глава Якутска Сардана Авксентьева провела заседание городского штаба по профилактике и противодействию распространению коронавируса COVID-2019.

Заслушали информацию о санитарной обработке и дезинфекции подъездов жилых домов. На сегодня из 2435 многоквартирных домов дезинфекция проведена в 1270 домах. Сардана Авксентьева поручила начальнику СЭГХ Айаалу Егинову ускорить выполнение плановых мероприятий по дезинфекции, а также контролировать ежедневную санитарную обработку контактных поверхностей в местах общего пользования: входные группы, ручки дверей, кнопки лифтов и домофонов, перила и поручни – с использованием рекомендованных Роспотребнадзором средств.

По-прежнему нарекания вызывает организация работы по дезинфекции и санитарной обработке салонов автобусов частных перевозчиков, предписанной Роспотребнадзором. Выборочные проверки на конечных остановках маршрутных автобусов показали, что в 8 осмотренных автобусах маршрутов № 35, 16 и 6 текущая санобработка автобусов не проводится или осуществляется с нарушениями. С водителями не проведен надлежащий инструктаж по технологии санитарной обработки.

Руководителю НО «СоюзАвто» Андрею Косицкому и бригадирам указанных маршрутов указано на недопустимость бездействия: при выявлении повторных случаев нарушений к виновным будут приниматься предусмотренные законодательством меры. Вопрос находится под контролем отдела транспорта окружной администрации.

Департамент предпринимательства мэрии сообщил, что информация об ограничении времени работы развлекательных учреждений до 23 часов доведена ими лично до руководителей и администраторов 51 предприятия. Сегодня и в последующие дни контроль исполнения указанного ограничения будет осуществляться совместно с сотрудниками полиции.

Сардана Авксентьева также поручила управам провести контрольные мероприятия в объектах нестационарной торговли, овощных и других киосках по соблюдению правил санитарной обработки и дезинфекции.

Следующее заседание городского штаба в режиме ВКС состоится завтра.