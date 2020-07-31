31.07.2020
21:15
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Якутск
Сардана Авксентьева провела выездное совещание
Сегодня утром глава Якутска совершила объезд Гагаринского округа по ряду проблемных вопросов.
На выездном совещании рабочая группа на месте обсудила вопросы освещения улиц Матчитова, Миронова, Газомагистральная, микрорайона ОМТС. Жители округа рассказали главе города о необходимости отсыпки и грейдирования дорог в квартале «Белое Озеро», обустройства автобусных остановок на улице Севастопольская.
Сардана Авксентьева также осмотрела мемориальный комплекс участникам перегоночной трассы Аляска-Сибирь 1942-1946 годов в сквере им. Ю.А. Гагарина по вопросу капитального ремонта.
Предложения и замечания по итогам мероприятия внесены в протокол для исполнения.
Фото: ЯКУТСК.РФ
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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