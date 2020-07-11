Сардана Авксентьева провела рабочее совещание по вопросам градостроительства

Совещание с представителями строительной отрасли 10 июля прошло в формате «вопрос – ответ». Участники по видеосвязи обратились с вопросами, связанными с объектами строительства или инвестиционными проектами по договорам развития застроенной территории к главе города, а также к заместителям, руководителям, специалистам градостроительства, архитектуры, земельных отношений города Якутска.

На совещании была заслушана информация об исполнении протокольных поручений, обсуждены первоочередные шаги по устранению административных барьеров, в ускорении документационных и разрешительных процедур в сфере строительства.

Сардана АВКСЕНТЬЕВА сообщила, что в Якутске будет создан ресурсный центр, помогающий инвесторам в получении разрешительных документов в режиме «одного окна».

«Такой опыт успешно применяется в правительстве Московской области, и нам вполне возможно перенять его», — отметила Сардана Владимировна.

Глава города Якутска поддержала идею реформирования муниципального блока градостроительства с целью предупреждения коррупции, устранения административных барьеров для застройщиков. Сардана Авксентьева призвала застройщиков принимать активное участие в рабочих совещаниях комиссий для обсуждения проблем конкретных объектов. По ее мнению, такое взаимодействие позволит быстрее находить решение и ускорит приведение документации в соответствие градостроительным нормам и требованиям.

Также глава Якутска остановилась на проблемах седьмой подзоны приаэродромной территории, формирования земельных участков и расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. «Графики расселения граждан должны быть четкими. Интересы населения будут в приоритете», — подчеркнула Сардана Владимировна.

В виду ограниченного времени, не все застройщики смогли задать и получить ответы на свои вопросы, поэтому подобное совещание планируется провести в ближайшее время.