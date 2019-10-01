Сардана Авксентьева провела инспекцию

1 октября состоялся объезд главы города Сарданы Авксентьевой по объектам приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Рабочая группа посетила 5 объектов в городской агломерации и проконтролировала ход работ на участках ул. Петра Алексеева, ул. Пилотов, Хатын-Юряхское шоссе, ул. Ларионова, ул. Суоруна Омоллона.

До конца недели планируется завершить асфальтирование «карманов» автобусных остановок и нанесение дорожной разметки на ул. Петра Алексеева. Работы по водоотведению полностью завершены, в данное время идет установка опор освещения. Глава города поручила как можно скорее возобновить движение автобусных маршрутов на данном участке.

Обращаем внимание горожан на то, что согласно проекту в 2019 году на участке ул. Петра Алексеева должно быть проложено 1 500 кв. м. тротуаров из запланированных 4 500 кв. метров. Работы по оставшейся части тротуаров будут завершены в 2020 году.

Далее участники объезда осмотрели ход работ на Хатын-Юряхском шоссе. На данном объекте ежедневно ведется укладка по 700-800 метров асфальтового покрытия из оставшихся 2,5 километров дорожного полотна. Завершение работ по асфальтированию планируется до 6 октября. Освещение по всей протяженности Хатын-Юряхского шоссе будет установлено в течение ноября, данный вид работ не зависит от температурного режима. Работы по укладке тротуарной плитки по контракту запланированы на 2020 год.

По ул. Пилотов идет работа по переносу электрических сетей, сегодня начнется установка бордюров. Процесс асфальтирования идет поэтапно, согласно плану. Все опоры ЛЭП и проводов связи будут вынесены за пределы дорожного покрытия в ближайшее время. Наличие опор на дороге в данный момент обусловлено необходимостью сохранить Интернет связь для жителей многоквартирных домов.

Со 2 октября будет полностью закрыто движение по ул. Ларионова для укладки финишного слоя асфальтового покрытия. Заместитель главы Евгений Григорьев призывает жителей 202 и 203 микрорайонов отнестись с понимаем к проводимым дорожным работам, которые существенно улучшат транспортную инфраструктуру района. Для автотранспорта жителей будет организована отдельная парковка, объездные пути отработаны с помощью грейдера. Работы планируется завершить за неделю.

Жители района подходили к главе города и задавали вопросы по срокам открытия улиц.

«Это временные неудобства. Объективно, если дорога укладывается отдельными участками, это сильно сказывается на качестве покрытия. Самое главное, что у вас будет широкая дорога с хорошими тротуарами и велосипедной дорожкой», — подчеркнула Сардана Авксентьева.

Как отметила глава города, впервые строительство дорог в Якутске проводится под постоянным независимым строительным и лабораторным контролем.

«Сегодня мы провели объезд по объектам национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все работы ведутся в плановом режиме, согласно графику и техническим рекомендациям. На ближайшую неделю мы ограничим движение по ул. Ларионова на участке до 203 микрорайона. Технологические работы, которые осталось завершить, невозможно проводить при движении автотранспорта. К 10 октября, при благоприятной погоде, движение будет возобновлено», — прокомментировал Евгений Григорьев.

В рамках приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе Якутске проведена беспрецедентная совместная работа с ресурсными организациями «Водоканал», «Сахатранснефтегаз», «Якутскэнерго» и «Горсвет». Проложены десятки трубных переходов, проведены врезки газопроводов, перенос и установка опор освещения, монтаж водоотводных лотков и множество других скрытых работ, кроме асфальтирования дорожного полотна. Все работы на дорогах согласовывались с ресурсными организациями для того, чтобы новое асфальтовое покрытие на улицах города оставалось как можно дольше в первоначальном виде.

Якутск участвует в федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общий объем расходов на дорожное строительство в 2019 году составит 1,5 млрд рублей, из них 500 млн рублей выделено из республиканского бюджета, 500 млн рублей — из муниципального бюджета города Якутска, 496 млн рублей — федеральные средства.

До 31 октября 2019 года за счет этих средств будут отремонтированы улицы и новые объекты дорожной инфраструктуры города Якутска общей протяженностью 25,8 км.