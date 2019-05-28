Сардана Авксентьева прокомментировала обыски в мэрии Якутска

В помещении МБУ «Главное архитектурно-планировочное учреждение» г. Якутска 28 мая сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) проводится оперативно-розыскное мероприятие по имеющимся данным о внесении сотрудником учреждения изменений в градостроительную документацию за денежное вознаграждение.

В связи с этим также следует отметить, что в окружной администрации города Якутска ведется плановая работа по выявлению фактов и предотвращению нарушений законодательства в земельных отношениях.

Вечером того же дня глава города Сардана Авксентьева прокомментировала действия правоохранительных органов:

«Горожане, наверное, уже обратили внимание, что мы ведем планомерную работу по приведению в соответствие с действующим законодательством ситуации с выделением земельных участков, а также с выдачей разрешений на строительство. Я неоднократно направляла заявления по этой теме в надзорные органы с просьбой прояснить ситуацию и в правоохранительные органы в том числе. Работа по наведению порядка в земельной сфере Якутска будет продолжена, это касается в том числе и обновления кадров. Благодарю правоохранительные органы за быстрое реагирование и помощь в наведении порядка. Считаю, что мы должны жить в рамках правового поля и все решения должны приниматься в соответствии с законодательством РФ».