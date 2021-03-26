26.03.2021
12:57
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Политика

Сардана Авксентьева призывает

Горожанка, экс-мэр Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА:

Сегодня первый день голосования, в ближайшие три дня жители города Якутска, столицы нашей республики, будут выбирать мэра. Хотелось бы всех призвать принять самое активное участие в голосовании. Потому что это судьбоносное решение для нашего города. Жители города должны выбрать того человека, который поведет наш город дальше по пути развития, по пути новых свершений. Я считаю, что наш родной город достоин всего самого лучшего, самого современного, всего того передового опыта, который есть и в России и в мире.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: SakhaLife.ru.
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