01.07.2020
21:04
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Политика

Сардана Авксентьева пришла в ярость: ее бюллетень «подделали»

Издание «LIFE14» сегодня написало (а потом удалило):

Один из якутских пабликов были опубликованы фотографии «Как голосовали VIPы«. Среди множества фотографий известных якутян оказалось фото мэра Якутска Сарданы Авксентьевой и бюллетенем для голосования. Причем на фото крупным планом оказалась графа «Да» в которой была проставлена галочка.

Данную новость перепечатал известный журналист Виталий Обедин и…. скоро получил звонок от самой Сарданы Владимировны.

Вот что пишет Виталий Обедин в телеграм:

На меня вышла сама Сардана Владимировна – она возмущена, потому что голосовала иначе.

Так что, мэр Якутска голосовала против принятия поправок в Конституцию России.

Источник: SAKHALIFE.RU
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