Сардана Авксентьева поздравила строителей с профессиональным праздником

Сегодня, 10 августа, в рамках Года консолидации в Республике Саха (Якутия) и в преддверии Дня строителя в местности «Ус Хатын» состоялось торжественное мероприятие в честь работников строительной отрасли.

Праздник начался с парада коллективов, организаций и предприятий строительного комплекса Республики Саха (Якутия). По завершении шествия и построения организаций был проведен традиционный обряд очищения и благословения алгыс.

В торжественном открытии праздника приняли участие первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Стручков, министр строительства республики Павел Аргунов, глава города Якутска Сардана Авксентьева, генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Айхал Габышев и президент регионального межотраслевого объединения работодателей «Союз строителей Якутии» Михаил Охлопков.

В приветственном слове глава Якутска Сардана Авксентьева отметила строителей, как членов одного их самых уважаемых сообществ города и поздравила с профессиональным праздником от имени горожан и окружной администрации.

«Наш любимый город, которому скоро исполнится 387 лет, построен с помощью сильных рук и мастерства строителей. Уверена, что уже сейчас и через многие годы вы с гордостью покажете своим детям и внукам то, что построили своими руками. В ваших руках безжизненный камень, обычные арматура, стекло и бетон превращаются в уютные дома для наших горожан, школы и детские сады для наших детей», — подчеркнула Сардана Авксентьева.

В этот день знаком отличия «Почетный строитель города Якутска» за значительный вклад в развитие строительной отрасли были награждены монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда службы генподрядных работ АО «Домостроительный комбинат» Михаил Брюханов, начальник сметно-договорного отдела ООО «Строй Индустрия» Виктор Егоров и заместитель директора по строительству ООО СК «Саха Строй 2002» Виктор Яковлев.