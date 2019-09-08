Сардана Авксентьева поздравила с Днем рождения Якутска

Уважаемые горожане! Дорогие друзья!

В эти выходные мы отмечаем 387 день рождения нашего любимого Якутска. Во всех округах и пригородах столицы в эти дни проходят праздничные концерты, танцы под живую музыку, ярмарки, выставки, социальные акции под знаком Года добрососедства. Обязательно приходите и принимайте участие: себя показать и на других посмотреть!

Город встречает свой день рождения в хорошем настроении: в завершающей стадии капитальный ремонт городских улиц общей протяженностью более 25 км.; при поддержке республики построены и введены в строй новые социальные объекты, школы и детсады, приведены в порядок десятки километров внутриквартальных проездов и дворов на окраинах; в округах и пригородах до конца года будет обустроено, в общей сложности, 25 новых детских и спортивных площадок, отремонтировано более 90. Приобретена новая коммунальная техника, благодаря чему грязи и пыли на центральных улицах станет меньше.

За минувший год мы смогли добиться снижения стоимости проезда на автобусе, ввели единый сниженный пригородный тариф, а с 1 января школьники из малообеспеченных семей будут ездить в общественном транспорте бесплатно. Приобретены 28 новых автобусов, введены в строй 3 теплых остановки, еще 6 — на подходе. И все эти положительные изменения и улучшения стали возможны только благодаря вашей поддержке, уважаемые горожане!

Якутск – один из старейших на Дальнем Востоке и Сибири, при этом наш город молодой, средний возраст якутянина – чуть больше 32 лет. Город думающих, энергичных и трудолюбивых людей, настоящих патриотов своей земли!

Важнейшим событием этого Дня города станет закладка будущего Парка Победы, который разместится рядом со стелой «Три сэргэ». Инициатива, выдвинутая общественниками нынешним летом в честь 75-летия Победы, была единодушно поддержана на встрече с горожанами. Уверена, что парк станет не просто новым общественным пространством, которых так не хватает в нашем городе, но символическим местом памяти для тысяч потомков якутян-героев Великой Отечественной.

Уважаемые горожане! От имени руководства столицы и от себя лично поздравляю вас с Днем города, желаю, чтобы Якутск, наш любимый общий дом, рос и процветал, чтобы в каждой семье был достаток и уют, царили добро и любовь!

С праздником, дорогие друзья! С днем рождения, Якутск!

Глава города Якутска

Сардана Авксентьева