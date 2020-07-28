Сардана Авксентьева потребовала ускорить ремонт дорог

Глава Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА 27 июля, после осмотра ремонтируемых дорог по нацпроекту БКАД, потребовала у дорожников ускорить темпы работ.

При объезде Сардана Авксентьева ознакомилась с текущим ходом работ подрядных организаций, выяснила основные причины отставания от заявленных графиков. Так, на кольцевой развязке Гимеин на пересечении Сергеляхского шоссе с ул. Я. Потапова отставание от графика составляет три недели. По информации подрядчика ООО «СеверДорСтрой», на сроки повлияло не только нехватка рабочей силы, но и не до конца продуманные, недоработанные проекты.

Развязка является магистральной улицей районного значения, в связи с этим предусматривается расширение кругового проезда на участках пересечения улиц Якова Потапова, Мерзлотная, Сергеляхского шоссе и к Национальному Центру медицины республики (Медцентр). На объекте выносят коммуникации, далее асфальтируют дорогу с устройством бордюра, автобусных карманов, обустроят тротуары, проведут озеленение.

В Сайсарском округе произведут ремонт 4 объектов – улицы Лонгинова, Кеши Алексеева, кольцевая развязка Гимеин и подъездная дорога к микрорайону «Три Сосны». По словам руководителя ООО «СеверДорСтрой» Зибеира АЛИХАНОВА, после ремонта улиц Лонгинова, Воинская все силы будут переброшены на капитальный ремонт улицы Кеши Алексеева, а также кольцевой развязки. Тем не менее, с 27 июля кольцевая развязка закрыта на ремонт, приостановлено движение автобусов. Дорожники приступили к обустройству территории.

При осмотре реконструкции улицы Ларионова на участке от Набережной 202 микрорайона до 203 микрорайона и улиц Суоруна Омоллоона на участке от Хабарова до Ларионова, глава города поинтересовалась у молодых работников ООО «Сахатрасстрой», укладывающих тротуарные плиты, о зарплате, объеме работ за день, рабочем времени, пообщалась с жителями микрорайона. Глава также обсудила обустройство водоотводных лотков, переустройство пандусов и поддержала предложения подрядчиков о взаимопомощи.

Перекрестки центральных улиц Якутска Пояркова — Курашова, Пояркова — Петра Алексеева в рамках реализации нацпроекта БКАД будут значительно расширены, что позволит увеличить пропускную способность для транспортных средств и снизить вероятность возникновения заторов на дорогах. По информации заказчика МКУ «Главстрой», на перекрестке Пояркова — Курашова запланированы дополнительные полосы.

«Улица Курашова и перекресток будет расширены почти на 13 тысяч кв. метров», — отметил первый заместитель главы Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ.

По его информации на этом участке заключено два контракта, один из которых – на реконструкцию перекрестка, другой контракт заключен на ремонт самой улицы Курашова.

Ремонт улицы Курашова затянулся, в связи с чем руководитель МКУ «Главстрой» Алексей ВАРЛАМОВ выразил недовольство и вынес предупреждение подрядной организации ООО СТК «Алаас». Сардана Авксентьева обещала лично проконтролировать ситуацию.

Далее участники выездного совещания осмотрели ход ремонта на улице Свердлова на участке от ул. Кальвица до ул. Лермонтова, капитальный ремонт улиц Жорницкого на участке от ул. Пирогова до ул. С. Данилова, Курнатовского на участке от Пилотов до Хатынг Юряхское шоссе, Хатынг — Юряхское шоссе на участке от Вилюйского тракта до Жорницкого, подъездной дороги к мкрорайону «Три сосны» от Вилюйского тракта.

По окончании объезда первый заместитель главы Евгений Григорьев провел совещание с подрядчиками, на котором обсудили график ремонтных работ по 28 объектам БКАД 2020 года. Как подчеркнул первый замглавы, на всех объектах испытывают те или иные сложности, но есть и положительные сдвиги. Так, на ремонтируемом участке от улицы Ф. Попова до Богатырева, который ведет ООО «Сельдорстрой», отмечается опережение сроков. Передовиком также является РИК «Автодор», у которого работа идет без срывов и сбоев. Но в Магане и Хатассах еще не завершились придорожные работы.

Руководитель МКУ «Главстрой» Алексей Варламов подчеркнул, что неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в связи с коронавирусной инфекцией не дала никаких послаблений с мая по июль. «Поэтому нет смысла ждать трудовых ресурсов извне. Подрядные организации взяли на себя ответственность, объективно знают, на что шли и чего ожидать. Как руководитель организации — заказчика дорожных работ, я вижу, что в ваших планах нет никакой точности и нет достоверной информации», — сказал Алексей Варламов.

Первый заместитель главы Евгений Григорьев резюмировал, что значительные отставания от графика на трех объектах — подъездной дороге к микрорайону «Три сосны», кольцевой развязке ГИМЕИН и на улице Петровского приведут к необходимости введения сверхурочных работ.

«Километраж объема нацпроекта БКАД растет. Если в этом и следующем году объем сопоставим с прошлым годом, то в 2023-2024 годах километраж ремонтируемых дорог резко возрастет, вплоть до двух раз. И это даст подрядчикам хорошие возможности для укрепления ресурсов», — сказал Евгений Григорьев.

Напоминаем, в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 23 км 560 метров автомобильных дорог, перекрестков и дорожных развязок, всего 28 объектов, из них 14 объектов – улицы в пригородных селах. Общий объем расходов на дорожное строительство в 2020 году составляет 1,5 миллиарда рублей из федерального, республиканского и муниципального бюджетов, как и в прошлом году.

Всего за пять лет реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Якутске с 2019 по 2024 годы будет построено и приведено в нормативное состояние 204,5 километра дорог.