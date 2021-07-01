Сардана Авксентьева посочувствовала Сардане Трофимовой

Кандидат в депутаты госдумы России Сардана Авксентьева узнала о личной трагедии прославленной якутской спортсменки и искренне посочувствовала, а также морально поддержала расстроенную неудачей Сардану Трофимову.

«Мы все рядом с тобой! Ты — наша гордость» написала Авксентьева слова утешения в своем профиле инстаграм. Но некоторые читатели сочли душевный порыв теплоты и заботы известной якутянки всего лишь очередной порцией пиара перед выборами.