01.07.2021
17:20
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Общество

Сардана Авксентьева посочувствовала Сардане Трофимовой

Кандидат в депутаты госдумы России Сардана Авксентьева узнала о личной трагедии прославленной якутской спортсменки и искренне посочувствовала, а также морально поддержала расстроенную неудачей Сардану Трофимову.

«Мы все рядом с тобой! Ты — наша гордость» написала Авксентьева слова утешения в своем профиле инстаграм. Но некоторые читатели сочли душевный порыв теплоты и заботы известной якутянки всего лишь очередной порцией пиара перед выборами.

Источник: Соцсети
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