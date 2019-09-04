04.09.2019
21:44
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Желток

Сардана Авксентьева посмеялась над горожанами

Замечания и реакция мэра

Первые осенние дожди выявили недостатки в ремонте дорог в Якутске. Возмущенные горожане, неверно истолковав призыв мэра контролировать ход ремонта, снимают видео затопленных дорог, публикуют в соцсетях и отправляют в СМИ. На форумах города жителями широко обсуждаются несколько тем, посвященных дорогам, и тем, кто их ремонтирует.

В ответ на замечания горожан, мэр Сардана Авксентьева только посмеялась. Заявив, что разрекламированный ею ремонт дорог, продлится и в следующем году. Горожане разочарованы в своих ожиданиях и в сети уже появились фотожабы на мэра и новые дороги

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