Сардана Авксентьева пошла на повышение

Депутат Государственной Думы Сардана АВКСЕНТЬЕВА перешла из комитета по региональной политике и местному самоуправлению в комитет по государственному строительству и законодательству. Депутат займет должность заместителя председателя комитета, сообщает телеграм-канал Госдумы.

Фото: из соцсети. Источник: @dumabrief

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