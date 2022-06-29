29.06.2022
00:37
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Политика

Сардана Авксентьева пошла на повышение

Депутат Государственной Думы Сардана АВКСЕНТЬЕВА перешла из комитета по региональной политике и местному самоуправлению в комитет по государственному строительству и законодательству. Депутат займет должность заместителя председателя комитета, сообщает телеграм-канал Госдумы.

Фото: из соцсети.
Источник: @dumabrief
Один комментарий на «Сардана Авксентьева пошла на повышение»
  1. X 29.06.2022 00:53

    Она, эта двуличная т……….ь, высказалась как-нибудь насчет СВО???

    а вообще прёт буром наверх и своих глупышек ставит в насальники в мэрии

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