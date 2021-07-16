16.07.2021
22:39
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Общество

Сардана Авксентьева поражена

Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева пишет в соцсетях:

Фото: sakhalife
Источник: https://www.instagram.com/p/CRVvCrKMuru/?utm_medium=copy_link
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