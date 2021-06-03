03.06.2021
09:22
676
Общество
Сардана Авксентьева поражена Москвой
Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева поделилась своими мыслями о Москве со своими подписчиками:
Источник: https://www.instagram.com/p/CPkctTZMGtK/
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