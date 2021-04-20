20.04.2021
23:29
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Светская хроника

Сардана Авксентьева попала в журнал Vougue!

Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева поделилась со своими подписчиками радостной новостью. Самая прекрасная женщина-политик Якутии украсит собой майский выпуск журнала Vougue Россия! Подробности ниже:

Источник: https://www.instagram.com/p/CN4_B89Mg1v/
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