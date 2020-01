Сардана Авксентьева получила признание Инстаграм!

View this post on Instagram

Сегодня снова проверила 17 квартал. Санточки в разном состоянии, поручения направлены. Но дело даже не в санточках, дело в самих домах. Я смотрю на них и мечтаю, что на их месте появятся новые микрорайоны. Не проходит и дня, чтобы я не думала об этом. В 2019 годы мы уже переселили порядка 60 квартир из квартала. В 2020 году снесем 16 "деревяшек". В декабре две местные строительные компании выиграли и заключили договоры развития застроенной территории – это муниципальный застройщик "Агентство по развитию территорий" и ООО "Ленатрансстрой". Конечно, 16 домов под снос — это всего лишь 10% от всего 17 квартала, но начинать надо. Мы обязаны сдвинуть ситуацию с мертвой точки, люди устали ждать и верить. К сожалению, таких кварталов в городе много и нехватка средств в местном бюджете является слабым оправданием. В других кварталах города планируем снести 12 домов. Продолжим работу с правительством республики и федеральным центром по дополнительному вхождению в программы расселения граждан из ветхого жилья. #сарданаавксентьева #17квартал #переселение #ветхоежилье #тко #якутск #всерешаетчеловек