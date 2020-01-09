09.01.2020
21:24
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Политика

Сардана Авксентьева получила признание Инстаграм!

Недавно мэр Якутска поделилась новостью о 17 квартале:

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Сегодня снова проверила 17 квартал. Санточки в разном состоянии, поручения направлены. Но дело даже не в санточках, дело в самих домах. Я смотрю на них и мечтаю, что на их месте появятся новые микрорайоны. Не проходит и дня, чтобы я не думала об этом. В 2019 годы мы уже переселили порядка 60 квартир из квартала. В 2020 году снесем 16 "деревяшек". В декабре две местные строительные компании выиграли и заключили договоры развития застроенной территории – это муниципальный застройщик "Агентство по развитию территорий" и ООО "Ленатрансстрой". Конечно, 16 домов под снос — это всего лишь 10% от всего 17 квартала, но начинать надо. Мы обязаны сдвинуть ситуацию с мертвой точки, люди устали ждать и верить. К сожалению, таких кварталов в городе много и нехватка средств в местном бюджете является слабым оправданием. В других кварталах города планируем снести 12 домов. Продолжим работу с правительством республики и федеральным центром по дополнительному вхождению в программы расселения граждан из ветхого жилья. #сарданаавксентьева #17квартал #переселение #ветхоежилье #тко #якутск #всерешаетчеловек

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Самые внимательные читатели ее канала заметили при чтении этой новости, что у нее появилась в этом году галочка после имени ее аккаунта. То есть, ее страничка является верифицированной.

Многие блоггеры в Якутии мечтают получить такую галочку, так как она сразу повышает статус аккаунта в глазах других. И теперь они могут порадоваться за то, что в Якутии появился третий верифицированный аккаунт в Инстаграме.

Источник: https://www.instagram.com/p/B7CpVMSp1kV/?igshid=okz4gbq357uk
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