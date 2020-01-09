09.01.2020
21:24
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Политика
Сардана Авксентьева получила признание Инстаграм!
Недавно мэр Якутска поделилась новостью о 17 квартале:
Самые внимательные читатели ее канала заметили при чтении этой новости, что у нее появилась в этом году галочка после имени ее аккаунта. То есть, ее страничка является верифицированной.
Многие блоггеры в Якутии мечтают получить такую галочку, так как она сразу повышает статус аккаунта в глазах других. И теперь они могут порадоваться за то, что в Якутии появился третий верифицированный аккаунт в Инстаграме.
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