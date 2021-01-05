05.01.2021
23:14
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Общество

Сардана Авксентьева поделилась сокровенным

Мэр Якутска Сардана Авксентьева написала сегодня в соцсетях:

Фото: sakhalife
Источник: https://www.instagram.com/p/CJp3u6YiKXZ/
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