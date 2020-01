Сардана Авксентьева поделилась очень личным

View this post on Instagram

Сегодня, в первые дни Нового года и объявленного нами Года поколений, что тоже весьма символично, в городе открылся частный музей ретро техники @retro.muzeykt . Здесь собрана уникальная коллекция восстановленных и отреставрированных автомобилей советской эпохи. В музее также собраны атрибуты быта времён СССР. Я увидела свои куклы, свои игрушки, я увидела телефонные справочники, где даже нашла свой номер телефона, я увидела свою детскую швейную машинку, и это совершенно непередаваемые эмоции и чувства, особенно в Новый год! Всем будет полезно это посмотреть — здесь одинаково интересно и детям, и нашему старшему поколению, ведь каждый сможет увидеть здесь что-то из своего детства и молодости. Этот музей — колоссальный труд городских коллекционеров. Низкий поклон всем, кто с такой любовью и теплотой сумел пронести и сохранить сквозь десятилетия предметы нашей материальной истории. Для любителей современного искусства в музее также представлена постоянная экспозиция Терезы Пачеко Чавес. Мы с этой удивительно талантливой и прогрессивной художницей были в одной группе в детском саду, и даже учились вместе в первом классе))) Я ещё раз хочу поблагодарить всех, кто приложил руку к созданию этого музея, руководству компании «Прометей» и лично Григорию Ивановичу Сальве за поддержку таких нужных городу проектов. И, конечно, приглашаю всех горожан и гостей столицы республики посетить это замечательное место. Музей расположен по адресу: ул. Автодорожная 9г (мкр. Прометей) на 9 этаже тёплого паркинга.