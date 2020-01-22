Сардана Авксентьева: Поддержка бизнеса должна стать эффективной

На заседании Координационного совета по предпринимательству при главе Якутска Сардана Авксентьева выступила с планами реорганизации подхода к финансовой поддержке бизнеса в столице.

Председатель Координационного совета Виталий Обедин отчитался о деятельности за 2019 год.

«Несмотря на наши рекомендации, серьезному сокращению подверглась муниципальная программа поддержки предпринимательства, в части льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса. Тем не менее, было заявлено, что средства будут частично восстановлены, после того, как республика компенсирует городу доходы, выпадающие при предоставлении льгот по упрощенной системе налогообложения», — отметил Виталий Обедин.

В то же время стоит вопрос о пересмотре системы финансовой поддержки бизнеса, в частности, деятельности микрокредитной организации «Фонд развития ГО «город Якутск».

«Необходимо проанализировать эффективность, как выделенные деньги повлияли на развитие предприятий, получивших микрозаймы», — сказала Сардана Авксентьева. Глава города отметила тенденцию, когда из года в год займы получают одни и те же юридические лица.

В реформировании нуждается и деятельность Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта и Департамента внешних связей и реализации инвестиционных проектов Окружной администрации.

«Мы приближаемся к рассмотрению вопроса об изменении структуры Окружной администрации, которая построена по устаревшему отраслевому принципу и сохранила в себе некие черты советской отраслевой системы, которая на сегодняшний день не работает», — прокомментировала глава города.

Власти Якутска ставят в приоритет развитие города и создание такой структуры, которая будет отвечать поставленным задачам. Сардана Владимировна подчеркнула необходимость сделать столицу республики инвестиционно привлекательной, как для внутреннего, так и для внешнего инвестора.

По мнению главы, повышение инвестиционной привлекательности зависит и от решения проблем субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе, с технологическим присоединением.

«Согласна с тем, что серьезной проблемой для бизнеса является вопрос технологического присоединения и получения технических условий. Предлагаю создать в Якутске единого оператора по решению подобных вопросов, на базе одного из существующих предприятий», — сказала Сардана Авксентьева.

Подобный опыт реализован в Московской области, где за полтора года работы участники процесса смогли сэкономить более 2 млрд рублей на техническом присоединении и за счет поиска дополнительных источников.

«Когда мы говорим о кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса, в первую очередь следует рассматривать субъекты, которые оказывают полезные городу услуги, в том числе социальные. Например, социальное такси», — предложила глава города.

Сардана Авксентьева также призвала сконцентрировать совместные усилия на том, чтобы большее количество субъектов малого и среднего бизнеса смогло принять участие в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».